قصة حبهما بدأت بـ«200 جنيه».. 5 محطات في حياة أيتن عامر وعز العرب

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حلت الفنانة أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب ضيوفًا على الفنانة ومقدمة البرنامج شيماء سيف في برنامجها الجديد "ثلاثة في واحد" المذاع عبر شاشة قناة ON E، وتطرق الثنائي لتفاصيل قصة حبهما التي بدأت في كواليس أحد المسلسلات والتى نرصدها خلال التقرير التالى..

قصة حبهما

كشفت أيتن عامر خلال الحلقة كواليس تعرفها على زوجها "عز العرب"، مشيرًا إلى أن أول معرفة بينهما كانت في مسلسل "السبع وصايا"، وكانت ترى أنه "دمه تقيل" على حسب تعبيرها، ولكنهما التقيا مرة أخرى في فيلم "زنقة ستات"، مؤكدة أنها لم تكن تعرف أنه مدير التصوير، ليقاطعها "كنتي عارفة وقالك فلان".

وتقول "عامر": في نهاية التصوير قرر فريق العمل الخروج لأحد الكافيهات فى المهندسين، وعندما أردات دفع الحساب قيل لها بأن حسابها عند "عز العرب"، وهو الأمر الذي لم تقبله وقامت لترد له الحساب، قائلة: "قمت مكرمشاله 200 جنيه" والتى رفض أخذها، ورد عليها مازحًا: "عيد ميلادي كمان 3 أيام"، فقررت أن تردها له بهدية واشترت له زجاجة عطر واكتشفت أنه نفس العطر الذي يستخدمه دون أن تعلم ومن هنا بدأت قصة حبهما.

أيتن عامر "طباخة ماهرة"

أثني أيضًا "عز العرب" خلال الحلقة على طعام زوجته ووصفها بأنها "طباخة هايلة"، وتتساوى موهبتها مع موهبة والدته.

وروى خلال الحلقة تفاصيل أول مرة تقوم فيها أيتن بدخول المطبخ لتقوم بعمل "البازلاء"، ولكنها لم تكن على ما يرام، وقامت بتكرارها اليوم التالى لتصبح أفضل من سابقتها.

وقالت "عامر" إنها تتبادل المعلومات بشأن الطبخ مع والدة زوجها، قائلة: "زوجي قمصانه ضاقت عليه وعملنا دايت إحنا الاتنين".

أول مشاجرة بينهما

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روى عز العرب تفاصيل أول مشاجرة دبت بينهما والتى كانت بسبب التزامهما بميعاد سفر وهو بالخارج في لقاء عمل، مما دفعها للاتصال به واستعجاله لتحضير شنطته، وهو الأمر الذي أثار استياءه وقتها، لتتدخل المذيعة شيماء سيف قائلة: "لا كنتى حضرتيها أنتى مش لازم هو يعمل كل حاجة بنفسه"، لتقاطعها أيتن مازحة: "لا افرضي معجبهوش اللبس اللى أنا حطيته في الشنطة؟".

أيتن: بخرب الدنيا لما عز يجيبلي هدية غالية

قالت أيتن إنها تحب الورود، لافتة إلى أن زوجها يهديها ورودًا عندما يصالحها إذا حدث بينهما مشاحنات، مشيرًا إلى أنها تحب الهدايا المعنوية أكثر من الرمزية.

وكشفت عن انزعاجها من عز أحيانًا بسبب تبذيره، خاصة وإنه قام بشراء "سوار" في عيد الحب بمبلغ كبير وقتها، قائلة: "بخرب الدنيا لما بيجيبلي هدية غالية".

تكرار تجربة الإنجاب

أعلنت أيتن عن رغبتها وزوجها في تكرار تجربة الإنجاب مرة أخرى بعد ابنتهما الأولى "أيتن"، مشيرًا إلى أن زوجها يتمنى أن يكون المولود المقبل "ولدًا"، ولكنها تأمل أن تنجب بنتًا أخرى، قائلة: "أنا ماليش في تربية الولاد خالص أنا بحب البنات".