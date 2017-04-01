وزير البترول يستقبل رئيس« أباتشي» العالمية

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية ونائبه جيم هاوس، وديفيد تشي نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط ومدير عام أباتشي مصر والوفد المرافق بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وتناول اللقاء بحث سبل تطوير وتوسيع نشاط الشركة الاستكشافي في مصر، كما تم استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج خاصة في مناطق الصحراء الغربية التي تستحوذ على اهتمام الشركات العالمية نظراً لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها مؤخراً والتى تعطى دلالات قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم احتياطي وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز.

ومن جانبه أكد وزير البترول، أن اهتمام الوزارة بزيادة الاستثمارات البترولية للشركات الأمريكية في مصر والتي تعد حجر الزاوية لتنمية الاستثمارات الأمريكية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي حالياً للولايات المتحدة ستسهم في فتح آفاق واسعة لدعم العلاقات الاقتصادية والشراكة بين الجانبين على كافة المستويات ولاسيما في صناعة البترول والغاز التى تعد الشركات الأمريكية من أهم شركاء مصر في تنميتها، كما أكد أن شركة أباتشي من خلال شركتيها خالدة وقارون تعد لاعباً رئيسياً في انتاج الزيت الخام في مصر، مشيداً بجهودها لزيادة الإنتاج .

وأشار وزير البترول إلى أن اللقاء شهد مناقشة تطورات صناعة البترول والغاز إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أنه استعرض نتائج مشاركة مصر مؤخرا في مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول بمدينة رافينا الإيطالية والمباحثات التي أجراها خلال المؤتمر حول سبل تحقيق وتنفيذ استراتيجية محور الطاقة الإقليمي بمنطقة المتوسط.

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وأعرب عن شكره وتقديره لشركة أباتشي لدعمها ورعايتها لمؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس 2017 " الذى عقد في فبراير الماضى، كما استعرض مع مسئولي شركة أباتشي المشروع الجاري لتحديث وتطوير قطاع البترول بالتعاون مع استشاري عالمي بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء .

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، أن الشركة حققت نجاحات ونتائج متميزة فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز منذ بدء نشاطها فى مصر عام 1996، وبلغت استثماراتها خلال تلك الفترة أكثر من 17 مليار دولار، وأصبح لها حالياً حق استغلال 25 منطقة امتياز منها اتفاقيتين فازت بهما الشركة في المزايدة الأخيرة لهيئة البترول، لافتاً إلى أنه استعرض مع الوزير جهود الشركة لزيادة الإنتاج البترولي من خلال استخدام أحدث تكنولوجيات الصناعة في مجال تنمية الحقول بالإضافة الى تقليل التناقص الطبيعى في الحقول القديمة وتخفيض تكلفة الإنتاج .

وأكد أن هذه النجاحات نتيجة التعاون المثمر والتفاهم مع قطاع البترول المصري والذي يحقق المصالح المشتركة المتوازنة للطرفين.