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عضو بـ«الإصلاح التشريعي»: أرفض تعديلات السلطة القضائية

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عضو بـ«الإصلاح التشريعي»: أرفض تعديلات السلطة القضائية عضو بـ«الإصلاح التشريعي»: أرفض تعديلات السلطة القضائية

التحرير

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قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إنه يرفض التعديلات التي أجراها مجلس النواب بخصوص قانون السلطة القضائية، ويرفض أي تعديلات جزئية على القوانين الخاصة بمنظومة العدالة في ، وهي قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة والمحاماة والسلطة القضائية وهيئة الشرطة.

وأوضح في تصريحات لـ«التحرير»، أنه إذا كان هناك رغبة في تعديل أية من تلك القوانين فيجب تعديلها بشكل جماعي وليس فرد، قائلا: «مش كل اللي يطق في دماغه فكرة يطبقها».

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ولفت عمار، إلي أنه يجب تشكيل لجنة من الخبراء تتولي حل بطئ منظومة العدالة في مصر، ولكن لا يجوز إجراء تعديلات بشكل فردي، مشدداً في الوقت ذاته إلى أن الأمر لا يتعلق بحق البرلمان في التشريع، ولكنه يتعلق بالملائمة.

وفي سياق متصل، أشار إلي أن لجنة الإصلاح التشريعي «مغمي عليها»-وفق تعبيره، ولا تعقد أي اجتماعات منذ التعديل الوزاري الأخير، مرجعاً الأمر إلى رغبة في ذلك.

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التحرير

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