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وزير الآثار ووفد برلماني في زيارة للمتحف اليوناني بالإسكندرية

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وزير الآثار ووفد برلماني في زيارة للمتحف اليوناني بالإسكندرية وزير الآثار ووفد برلماني في زيارة للمتحف اليوناني بالإسكندرية

التحرير

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وصل الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، ظهر اليوم، إلى المتحف اليوناني بالإسكندرية، يرافقه وفد من نواب البرلمان، في إطار زيارة تفقدية لعدد من المناطق الآثرية بالمحافظة.

وكان في استقبال الوزير والوفد البرلماني، كل من الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية والسفير البولندي بمصر وقيادات مديرية الآثار.

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وأبدى نواب البرلمان، اعتراضهم الشديد على ما وصفوه طريقة عرض الآثار بالمتحف وعدم تقديم الاهتمام والرعاية اللازمة لها، ومن بينها تمثال الملك إخناتون، والذي تم وضعه بجوار سلم المتحف الداخلي، مما آثار حالة من الاستياء بين الحضور.

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التحرير

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