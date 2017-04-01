«سياحة البرلمان» تشيد بلقاء السيسي والعاهل السعودي

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‏‫أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى طرحها فى كلمته أمام القمة العربية بالعاصمة الأردنية عمان، مطالبة باتخاذ قرارات تتمشى مع رؤيته لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود وجميع المخاطر والتحديات التى تواجه المنطقة العربية.

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وقالت سحر مصطفى، فى بيان أصدرته اليوم السبت، لقد آن الأوان لجميع الدول العربية أن تتوحد لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه بعض الدول، مشيدة بلقاء السيسي بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة أن هذا اللقاء هو دليل على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويغلق أى باب أمام المتربصين ومشعلى الفتن.