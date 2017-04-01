أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«سياحة البرلمان» تشيد بلقاء السيسي والعاهل السعودي

Google+ Print
«سياحة البرلمان» تشيد بلقاء السيسي والعاهل السعودي «سياحة البرلمان» تشيد بلقاء السيسي والعاهل السعودي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

‏‫أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى طرحها فى كلمته أمام القمة العربية بالعاصمة الأردنية عمان، مطالبة باتخاذ قرارات تتمشى مع رؤيته لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود وجميع المخاطر والتحديات التى تواجه المنطقة العربية.

شاهد أيضا

وقالت سحر مصطفى، فى بيان أصدرته اليوم السبت، لقد آن الأوان لجميع الدول العربية أن تتوحد لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه بعض الدول، مشيدة بلقاء بالعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة أن هذا اللقاء هو دليل على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين والمملكة العربية ، ويغلق أى باب أمام المتربصين ومشعلى الفتن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار