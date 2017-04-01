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جامعة الأزهر للطلاب الوافدين: نقف بالمرصاد للفكر المنحرف

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جامعة الأزهر للطلاب الوافدين: نقف بالمرصاد للفكر المنحرف جامعة الأزهر للطلاب الوافدين: نقف بالمرصاد للفكر المنحرف

التحرير

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قال الدكتورأحمد حسني القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، إن المؤتمر الذي يعقده برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر يضم ممثلين عن أكثر من 100 دولة على مستوى العالم.

وأضاف حسني، خلال كلمته بالمؤتمر الذي يعقده برلمان الوافدين، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المقام اليوم السبت، بمركز المؤتمرات في الأزهر، أنه سيتم وضع كل الحلول لمشكلات الطلاب الوافدين من بلاد العالم، تحت رعاية شيخ الأزهر والجامعة أيضًا، قائلا: "سنقف بالمرصاد للمنحرفين عن منهج الأزهر الشريف ومفاهيم الإسلام".

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وأكد أن الأزهر يُعلم هؤلاء الطلاب الفكر الوسطي، موجهًا بعض الرسائل للوافدين بأن ينقلوا ذلك الفكر إلى بلادهم.

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التحرير

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