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رئيس الوزراء يوافق على زيادة بدل تدريب الصحفيين

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رئيس الوزراء يوافق على زيادة بدل تدريب الصحفيين رئيس الوزراء يوافق على زيادة بدل تدريب الصحفيين

التحرير

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قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وافق على زيادة البدل للصحفيين وسيصدر قرار به قريبا ليطبق فى يوليو القادم، كما وافق على زيادة المعاشات للصحفيين ولكن لم يتم تحديد القيمة بعد.

وأضاف سلامة، في تصريحات صحفية، عقب لقائه برئيس الوزراء، أن اللقاء تطرق لمشكلة النادي البحرى للصحفيين بالإسكندرية، ودعم مشروع العلاج للصحفيين وزيادة المعاشات بنفس القيمة المساوية لها في البدل.

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وأشار إلى أنه عرض تصورا لمقترح جديد لطابع الدمغة الصحفية، موضحا أن رئيس الوزراء وافق على توفير الدعم لمعهد التدريب للصحفيين.

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التحرير

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