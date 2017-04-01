مستندات.. «الرقابة الإدارية» تضبط تاجرًا يستولى على الكتب الملغاة بالرشوة

التحرير

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نجحت الرقابة الإدارية فى ضبط أحد تجار الكتب الملغاة وورق الدشت المتعاملين مع الوزارة داخل قطاع الكتب التابع لوزارة التربية والتعليم بالسادس من أكتوبر ، وذلك بعد أن حاول تقديم رشوة لـ«أ. م»، مدير أمن المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، من أجل أن يسهل له إجراءات خروج شحنات ورق دشت من مخازن قطاع الكتب الموجودة بالمدينة دون سند قانوني.

حصلت «التحرير» على نسخة من العقد المبرم مع هذا المتهم لبيع ورق الدشت والكتب الملغاة، كما حصلت أيضًا على مستند تم عمله فى 2015 ويستمر حتى الآن، ويثبت التلاعب فى عملية بيع الورق الدشت والكتب الملغاة، حيث تقضي اللوائح بتشكيل لجنة تسليم من قطاع الكتب وعضو الخدمات الحكومية وعضو من التوجيه المالي والإداري وعضو من الشئون القانونية، ولكن ما يحدث عكس ذلك تمامًا، وذلك وفقًا للمستند، حيث تم اختفاء توقيع العضو المالي والقانوني، لم يثبت المستند حتى توقيعهم بالعلم.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كواليس ضبط تاجر الكتب الملغاة وورق الدشت من قبل الرقابة الإدارية داخل قطاع الكتب بالسادس من أكتوبر، مشيرة إلى أن «منذ شهر مضى فوجئ قطاع الكتب بدخول 18 عربية نقل جاءت فى الساعة الثامنة صباحًا، وغادرت القطاع فى التاسعة مساءً، وخرجت محملة بورق دشت وكتب ملغاة، حيث تم تحميل 17 عربية وخرجت العربية الـ18 غير محملة».

وأضافت المصادر، «شعر البعض أن الحركة داخل القطاع مريبة، ويحدث أمر ما خطأ، فقاموا بإبلاغ الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعلى الفور قامت الوزارة بإبلاغ الرقابة الإدارية التى بدأت فى اتخاذ إجراءاتها، واستعدت لعمل «كمين» لصاحب هذه العربيات، التى تقوم بتحميل الكتب الملغاة وورق الدشت».

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وأكدت المصادر، أن التاجر الذى قام بتحميل هذه العربيات، ذهب إلى فرع قطاع الكتب بالسادس من أكتوبر ليحمل أيضًا من هناك بعض الكتب الملغاة وورق الدشت، وقام بمحادثة أحد أفراد الأمن يدعى (أ. م) والذى كان يساومه على رشوة بالاتفاق مع الرقابة الإدارية، وقال له فرد الأمن: «إشمعنى بتظبط بتوع فيصل ومتظبطناش إحنا»، وقال له التاجر: «أنا لسه مظبط مدير عام هناك بـ60 ألف جنيه وخلاص فرقت كل اللى معايا»، وظلت المساومة حتى وصلت لـ40 ألف جنيه حتى يسمح له قطاع الكتب بأكتوبر بأن يقوم بتحميل العربيات الخاصة به بالكتب الملغاة، وفى هذه اللحظة تم ضبط التاجر من قبل الرقابة الإدارية.

وحول خلفية تعامل هذا التاجر مع الوزارة منذ عام 2015 قالت المصادر ، إن هذا التاجر يدعى (م. ج)، وله مصالح كثيرة مع قطاع الكتب بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ويأخذ دائمًا الكتب الملغاة وورق الدشت من الوزارة لإعادة تدويرها أو تصنيعها، إضافة إلى أنه يروج للكتب المدرسية الخاصة بالوزارة فى السوق السوداء.

وأوضحت المصادر أن (م. ج) المتهم في قضية الرشوة هو أحد أصدقاء قيادات الكتب، ويدعى (م. د) وهو الذى يسهل له جميع الإجراءات الخاصة به داخل قطاع الكتب.