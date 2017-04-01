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فيديو| وزير البترول الأسبق: مصر تتوقف عن استيراد الغاز بنهاية 2018

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فيديو| وزير البترول الأسبق: مصر تتوقف عن استيراد الغاز بنهاية 2018 فيديو| وزير البترول الأسبق: مصر تتوقف عن استيراد الغاز بنهاية 2018

التحرير

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قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن استهلاك الدولة من المواد البترولية يصل إلى 80 مليون طن سنويًا، موكدًا أنه لا يمكن تدبير الإنتاج الكافي من المنتجات السائلة في لذا تلجأ الدولة للاستيراد من الخارج.

وأوضح في لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق مع شركة "أرامكوا "، لتوفير نصف احتياجاتنا من المواد البترولية السائلة في حدود 40 مليون طن.

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وأشار إلى أن احتياطي مصر من الغاز 65 تريليون طن، وبعد اكتشاف حقل "ظهر" سيرتفع إلى 95 تريليون طن، مؤكدًا أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز من الخارج بنهاية 2018، لكننا سنشتري حصة الشريك الأجنبي فقط.

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التحرير

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