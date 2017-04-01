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حبس ربة منزل وسائق متهمين بقتل تاجر والتخلص من جثته بالقناطر الخيرية

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حبس ربة منزل وسائق متهمين بقتل تاجر والتخلص من جثته بالقناطر الخيرية حبس ربة منزل وسائق متهمين بقتل تاجر والتخلص من جثته بالقناطر الخيرية

مصراوي Masrawy

حبس ربة منزل - ارشيفية

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أمرت نيابة القناطر الخيرية بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس ربة منزل، وسائق، بتهمة قتل تاجر، والتخلص من جثته، بعد استدراجه، بحجة ممارسة الأولى الرذيلة معه، للاستيلاء علي أمواله، وسيارته.

كان المقدم طارق عادل رئيس مباحث القناطر الخيرية، تلقى بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة ملقاه بأرض زراعية، بناحية قرية بهادة.

وبتشكيل فريق بحث، قادة اللواء علاء سليم مدير المباحث، وبمناظرة الجثة، تبين وجود طعنة بالجانب الأيمن، وأخرى سفل الذقن، وسحجات بالظهر والذراعين.

كما جرى التوصل إلى تحديد شخصية المجني عليه، ويدعي عليه من أشمون بالمنوفية، وخرج من منزله يوم السبت الماضى بالسيارة بسيارته.

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