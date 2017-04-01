وزير البترول يصدر قرارًا بتغيير رؤساء 4 شركات

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وترقيات بالشركات التابعة للوزارة شملت خمسة مسئولين ، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لضخ دماء جديدة، بهدف تطوير أداء العمل بالوزارة.

وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت، أن حركة التنقلات شملت تعيين المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة خالدة للبترول نائباً لرئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للإنتاج وتنمية الحقول، والمهندس خالد السيد موافي مساعد رئيس شركة خالدة للبترول ورئيساً للشركة.

وأضاف أنه تم تعُيين الجيولوجي علاء عبد الفتاح قاسم البطل مساعد رئيس شركة بدر الدين للاستكشاف، رئيساً لشركة عجيبة للبترول، مهندس محمود عبد الفتاح رئيس شركة بتروسنان للبترول رئيساً لشركة بتروشهد، والدكتور جيولوجي أشرف يحيى الأمير رئيس شركة بتروشهد رئيساً لشركة بتروسنان.