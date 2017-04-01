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«الكاف» يكشف سبب رحيل مجدي شمس الدين عن رئاسة لجنة الحكام

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«الكاف» يكشف سبب رحيل مجدي شمس الدين عن رئاسة لجنة الحكام «الكاف» يكشف سبب رحيل مجدي شمس الدين عن رئاسة لجنة الحكام

التحرير

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أكد مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن السوداني مجدي شمس الدين رئيس لجنة الحكام السابق، رحل بسبب انسحابه من انتخابات المكتب التنفيذي.

وقال المصدر لـ"التحرير"، إن رؤساء اللجان في الكاف لابد وأن يكونوا أعضاء في المكتب التنفيذي، ومجدي شمس الدين انسحب من الانتخابات الأخيرة ثم تقدم استقالته من الاتحاد السوداني الذي كان يشغل فيه منصب السكرتير العام، وبالتالي لم يعد له صفة للتواجد في الكاف.

وواصل بأن السيشيلى ايدى ماييه سيتولى تشكيل اللجنة بصفة مؤقتة، وإن كان الأقرب لخلافة مجدي شمس الدين هو سليمان حسن من جيبوتي.

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التحرير

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