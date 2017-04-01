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نور الشربيني تواصل صدارة التصنيف العالمي للأسكواش

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نور الشربيني تواصل صدارة التصنيف العالمي للأسكواش نور الشربيني تواصل صدارة التصنيف العالمي للأسكواش

التحرير

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واصلت نور الشيربيني تربعها على صدارة التصنيف الدولي للأسكواش (سيدات)، حسب التصنيف الدولي لشهر أبريل، الذي أعلنه الموقع الرسمي للعبة.

بينما إحتلت رنيم الوليلي المرتبة الرابعة، وجاءت خلفها نوران جوهر في المرتبة الخامسة، واللاعبه نور التايب في المرتبة الـ12، وأمنية عبد القوي في المرتبة الـ15.

وفي تصنيف الرجال، إحتل كريم عبد الجواد المرتبة الثانية، جاء خلفه محمد الشوربجي في المرتبة الثالثة، ومروان الشوربجي في المرتبة الخامسة، وعلي فرج في المرتبة السادسة. 

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كما جاء رامي عاشور في المرتبة الـ8، وفارس دسوقي في المرتبة التاسعة، وطارق مؤمن في المرتبة الـ11، ومحمد أبو الغار في المرتبة الـ19.

تصنيف الأسكواش (سيدات) أبريل

تصنيف الأسكواش (رجال) أبريل

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التحرير

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