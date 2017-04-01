​بالصور- نقيب الصحفيين: الحكومة وافقت علي زيادة البدل.. والتطبيق يوليو القادم

كتب- محمد غايات:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق على زيادة البدل للصحفيين وسيصدر قرار به قريبًا ليطبق في يوليو القادم.

ولفت سلامة- في تصريحات صحفية، عقب لقائه رئيس الوزراء، السبت- أن إسماعيل وافق أيضًا على زيادة المعاشات للصحفيين، ولكن لم يتم تحديد القيمة بعد.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه عرض تصور لمقترح جديد لطابع الدمغة الصحفية على رئيس الوزراء، موضحًا أن "إسماعيل" وافق على توفير الدعم لمعهد تدريب الصحفيين.

وذكر سلامة أن اللقاء تطرق لمشكلة النادي البحرى للصحفيين بالإسكندرية، ودعم مشروع العلاج للصحفيين، وزيادة المعاشات بنفس القيمة المساوية لها في البدل، وأن رئيس الوزراء أبدى تفهمه الكامل لمطالب الصحفيين علي كافة الأصعدة.