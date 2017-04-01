جلسة طارئة لـ"الأعلى للجامعات" لبحث أزمة رئيس جامعة المنصورة

كتبت- داليا شبل:

يبحث المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، السبت، خلال جلسة طارئة أزمة رئيس جامعة المنصورة ومجلس النواب بعدما أوصى الأخير بإقالة رئيس الجامعة.

ويعقد المجلس جلسته في مقر المجلس بجامعة القاهرة، بعد تقدم رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد حسن القناوى، بطلب رسمي لوزير التعليم العالي في بحث أزمته، حسبما أكد مصدر مطلع بالمجلس.

كانت لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية، والتعليم، والبحث العلمي بمجلس النواب، أوصت الأسبوع الماضي، بعزل رئيس جامعة المنصورة من منصبه، على خلفية مخالفات بالأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة، وإبلاغ كافة الجهات المعنية بالقرار.

وطالبت اللجنة المشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى، والشئون الصحية بسرعة تعديل القانون المنظم لاختيار القيادات الجامعية العليا فورًا.