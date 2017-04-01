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4 يونيو ..الحكم على 31 متهمًا بالتخطيط لقلب نظام الحكم

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4 يونيو ..الحكم على 31 متهمًا بالتخطيط لقلب نظام الحكم 4 يونيو ..الحكم على 31 متهمًا بالتخطيط لقلب نظام الحكم

مصراوي Masrawy

الحكم على 31 متهمًا بالتخطيط لقلب نظام الحكم

كتب- أحمد أبو النجا:
حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بالتخطيط لقلب نظام الحكم، للحكم بجلسة 4 يونيو .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد .
وجاء بأمر الإحالة أنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، العام الماضي، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.

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