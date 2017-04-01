البرلمان العراقي يرفض رفع علم كردستان في كركوك

القاهرة- (مصراوي)

صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على رفض رفع علم إقليم كردستان على مؤسسات وأبنية محافظة كركوك، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".

وأقرّ البرلمان أيضًا بأن نفط كركوك هو ثروة من ثروات الشعب العراقي.

كما قرر ضرورة توزيع النفط يوزع بالتساوي على كل المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان، وفقًا للمادة (11) من الدستور العراقي.

وصوّت مجلس محافظة كركوك، في جِلسته التي انعقدت، الثلاثاء الماضي، على رفع علم كردستان على الدوائر الحكومية بالمحافظة إلى جانب العلم العراقي الاتحادي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وجّه دوائر المحافظة برفع علم إقليم كردستان بجانب العلم العراقي، قبل أسبوعين، ما أثار جدلًا سياسيًا وشعبيًا داخل المحافظة وخارجه