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إصابة 21 طالبًا بالغدة النكافية والجديري بالغربية.. والتعليم ترفع الطوارئ

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إصابة 21 طالبًا بالغدة النكافية والجديري بالغربية.. والتعليم ترفع الطوارئ إصابة 21 طالبًا بالغدة النكافية والجديري بالغربية.. والتعليم ترفع الطوارئ

مصراوي Masrawy

الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

الغربية - مروة شاهين:
أصدر الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم السبت، توجيهاته إلى مديري الإدارات التعليمية والتعليم العام والفني والمزدوج لرفع حالة الطوارئ والاستعدادت لمجابهة ظاهرة إصابة مايقرب من 21 حالة إصابة بالغدة النكافية والجديري المائي بالمدارس.
وكانت غرفة العمليات والطوارىء بديوان المديرية تلقت سلسلة من الإخطارات وشكاوي أولياء الأمور والمدارس تفيد بتعرض طلاب وذويهم لمخاطر الإصابة بمرض الغدة النكافية والجديري.

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