بالصور.. ''صيادلة بورسعيد'' يصدرون 11 قرارًا ضد ''السلاسل'' المخالفة

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدرت نقابة صيادلة محافظة بورسعيد، برئاسة دكتور عبد الوهاب قوطة، اليوم السبت، 11 قرارًا لمواجهة ظاهرة السلاسل الصديليات" التي تحمل اسمًا واحدًا.

وأشارت النقابة، في بيانها عقب الاجتماع الذي عقد بمقر النقابة بحضور حكماء المهنة وشبابها وأعضاء بالنقابة، إلي ​​أن الصيادلة رفضوا محاولات السلاسل للدخول في المحافظة واستدعاء أصحابها الأصليين لتوضيح النتائج المترتبة علي هذا العمل، بالإضافة إلي استمرار دعم إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية في إزالة مخالفات اللافتات الخاصة بالسلاسل، وإعادة التحقيق مع الصيدليات المخالفة ورفع نتيجة التحقيق الجديدة إلي لجنة أداب المهنة، مما يعرض مالك الصيدلية وصاحب السلسلة للشطب النهائي والايقاف عن العمل وزوال رخصة الصيدلية.

وأضاف البيان:"جرى الاتفاق علي رفع قضايا علي صيدليات السلاسل لمخالفتها قانون المهنة، والذي ينص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة 200 جنيه أو احدي هاتين العقوبيتين كل من زاول مهنة الصيادلة بدون ترخيص أو حصل على الترخيص لفتح مؤسسة صيدلية بطريقة التحايل أو باستعارة اسم صيدلي ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم باغلاق المؤسسة موقع المخالفة"، مضيفا أنه تم الاتفاق أيضًا علي حصر مخالفات السلاسل والتي قامت بها الإدارة العامة للصيدلة وذلك لإبراز الدور الذى تقوم به في هدم المهنة وتعظيم ظاهرة الاحتكار وزيادة نسبة العاطلين من الصيادلة".

وتابع البيان:"سلاسل الصيدليات تتحايل علي القانون من خلاص استخدام أسماء صغار الصيادلة وتقديم اقرارات ضريبية بأسمائهم"، مطالبين بمقاطعة كل من يثبت تعامله في موضوع السلاسل أو اسائته إلي المهنة، ومؤكدين أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ القرارات".

وناشدت نقابة الصيادلة الزملاء بالاهتمام بقانون مزاولة المهنة الجديد واعطائه حقة من المناقشة حتى لا تتسرب إليه فى غفلة كل من تسول له نفسه الاضرار بالمهنة، مختتمين بيانهم بتوجيه الدعوة إلي النقابات الفرعية لتحميل مسئولية رفع قضايا ومقاطعة كل من يدعم الظاهرة.

وشنت شرطة المرافق بالتعاون مع إدارة الصيادلة بمديرية الشئون الصحية ونقابة الصيادلة بمحافظة بورسعيد، حملة موسعة، أول أمس الخميس، لإزالة اللافتات المخالفة لعدد من الصيدليات التابعة لسلاسل صيدليات شهيرة.



