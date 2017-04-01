أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ''صيادلة بورسعيد'' يصدرون 11 قرارًا ضد ''السلاسل'' المخالفة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدرت نقابة صيادلة محافظة بورسعيد، برئاسة دكتور عبد الوهاب قوطة، اليوم السبت، 11 قرارًا لمواجهة ظاهرة السلاسل الصديليات" التي تحمل اسمًا واحدًا.

وأشارت النقابة، في بيانها عقب الاجتماع الذي عقد بمقر النقابة بحضور حكماء المهنة وشبابها وأعضاء بالنقابة، إلي ​​أن الصيادلة رفضوا محاولات السلاسل للدخول في المحافظة واستدعاء أصحابها الأصليين لتوضيح النتائج المترتبة علي هذا العمل، بالإضافة إلي استمرار دعم إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية في إزالة مخالفات اللافتات الخاصة بالسلاسل، وإعادة التحقيق مع الصيدليات المخالفة ورفع نتيجة التحقيق الجديدة إلي لجنة أداب المهنة، مما يعرض مالك الصيدلية وصاحب السلسلة للشطب النهائي والايقاف عن العمل وزوال رخصة الصيدلية.

وأضاف البيان:"جرى الاتفاق علي رفع قضايا علي صيدليات السلاسل لمخالفتها قانون المهنة، والذي ينص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة 200 جنيه أو احدي هاتين العقوبيتين كل من زاول مهنة الصيادلة بدون ترخيص أو حصل على الترخيص لفتح مؤسسة صيدلية بطريقة التحايل أو باستعارة اسم صيدلي ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم باغلاق المؤسسة موقع المخالفة"، مضيفا أنه تم الاتفاق أيضًا علي حصر مخالفات السلاسل والتي قامت بها الإدارة العامة للصيدلة وذلك لإبراز الدور الذى تقوم به في هدم المهنة وتعظيم ظاهرة الاحتكار وزيادة نسبة العاطلين من الصيادلة".

وتابع البيان:"سلاسل الصيدليات تتحايل علي القانون من خلاص استخدام أسماء صغار الصيادلة وتقديم اقرارات ضريبية بأسمائهم"، مطالبين بمقاطعة كل من يثبت تعامله في موضوع السلاسل أو اسائته إلي المهنة، ومؤكدين أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تنفيذ القرارات".

وناشدت نقابة الصيادلة الزملاء بالاهتمام بقانون مزاولة المهنة الجديد واعطائه حقة من المناقشة حتى لا تتسرب إليه فى غفلة كل من تسول له نفسه الاضرار بالمهنة، مختتمين بيانهم بتوجيه الدعوة إلي النقابات الفرعية لتحميل مسئولية رفع قضايا ومقاطعة كل من يدعم الظاهرة.

وشنت شرطة المرافق بالتعاون مع إدارة الصيادلة بمديرية الشئون الصحية ونقابة الصيادلة بمحافظة بورسعيد، حملة موسعة، أول أمس الخميس، لإزالة اللافتات المخالفة لعدد من الصيدليات التابعة لسلاسل صيدليات شهيرة.

نقابة صيادلة بورسعيد (2)


نقابة صيادلة بورسعيد (3)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس

بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد

بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد