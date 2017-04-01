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«أفضلية يوفنتوس وإيقاف ميسي وهجوم بيكيه».. «إنريكي» يتحدث

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«أفضلية يوفنتوس وإيقاف ميسي وهجوم بيكيه».. «إنريكي» يتحدث «أفضلية يوفنتوس وإيقاف ميسي وهجوم بيكيه».. «إنريكي» يتحدث

التحرير

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قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، إن مباراة فريقه أمام غرناطة غدا الأحد «صعبة»، والتي تقام على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وأضاف إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "ستكون مباراة غرناطة صعبة ومعقدة، وشاهدنا بجولة الذهاب كيف سببت لنا غرناطة المتاعب" في إشارة إلى فوز البلوجرانا بهدف نظيف على ملعب كامب نو، عن طريق رافينيا الكانتارا.

وعن غياب بيكيه عن المباراة، قال مدرب برشلونة "بيكيه يحتاج للراحة قبل الدخول بأزمة إزدحام الجدول، ولا نرغم اللاعبين على الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة كما يقولون في بعض الأماكن، وبيكيه مهم جدا بالنسبة لنا".

وفيما يخص تصاريح بيكيه ضد مدريد، قال إنريكي "تصاريح بيكيه تأتي ضمن شخصيته التي نعرفها جيدا وبيكيه دائما يحترم الأخرين، ورأيي في قِيم ريال مدريد كنادي؟ بما أنني عاطفي أكثر من بيكيه من الأفضل أن لا أتحدث عن قيم ريال مدريد".

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وعن إيقاف ميسي 4 مباريات دولية مع منتخب بلاده الأرجنتين، تحدث إنريكي قائلًا "ليو شخص مسالم ومحترم وخصوصا مع الحكام، ودائما يتلقى الضرب والعنف ولا يتحدث ولا يغضب، وهو شخص مميز جدا، واليوم طلبت منه الراحة ولكنه أراد القدوم للتدريب".

وأردف مدرب برشلونة قائلًا "اللاعبين الذين عادو من أمريكا الجنوبية وصلوا بصحة جيدة لحسن الحظ، لكن ميسي يحمل الكثير من الدقائق هذا الموسم ويحتاج لهذه الراحة، على الرغم من إني أود أن يلعب ميسي كل مباراة وكل دقيقة، لكن يجب أن أريحه وأختار الأفضل للفريق".

وتطرق إنريكي بالحديث عن مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا قائلًا "يوفنتوس يعيش بأوضاع أفضل منا خصوصًا من ناحية الدوري".

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