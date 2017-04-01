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بايرن ميونيخ يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

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بايرن ميونيخ يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية بايرن ميونيخ يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

التحرير

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أفادت عدة تقارير صحفية ألمانية، أن فريق بايرن ميونيخ، يقترب من حسم أولى صفقاته هذا الموسم بضم جوليان براندت، جناح أيسر فريق بايرن ليفركوزين، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

ويقدم الشاب الصغير براندت صاحب الـ20 عام مستوى مميز مع بايرن ليفركوزين، جعل العملاق البافاري يرغب في التعاقد معه.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي يضع الشاب براندت ضمن مخططاته الصيفية، من أجل تعزيز خط الهجوم بلاعبين شباب.

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وكشفت الصحيفة، أن اللاعب نفسه قد أخبر أصدقائه بأنه سينتقل للعب في بايرن ميونخ الموسم المقبل، ليؤكد بأنه سيكون أولى صفقات الفريق بالميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت الصحيفة، أن بايرن ميونخ مستعد لدفع مبلغ 30 مليون يورو مقابل الظفر بخدمات الشاب الألماني الذي لعب مع منتخب المانشافت حتى الآن خمسة مباريات.

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التحرير

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