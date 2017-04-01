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«أليجري» يطالب جماهير نابولي بإحترام «هيجوايين» في عودته الأولى

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«أليجري» يطالب جماهير نابولي بإحترام «هيجوايين» في عودته الأولى «أليجري» يطالب جماهير نابولي بإحترام «هيجوايين» في عودته الأولى

التحرير

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قال المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، إنه توجد إحتمالية غياب كل من ماريو ماندجوكيتش وباولو ديبالا عن موقعة نابولي غدا الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 30 في الدوري الإيطالي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح أليجري، أن ماندجوكيتش تدرب منفردا عن الفريق بسبب معاناته من إصابة في الركبة، بينما تحوم الشكوك حول قدرة ديبالا على المشاركة في اللقاء، مشيرا إلى أنه سيقيم حالته قبل إتخاذ القرار بمشاركته أو استبعاده، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الفخذ في مباراة اليوفي الأخيرة التي تغلب فيها على سامبدوريا بهدف نظيف.

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وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن عودة هيجوايين لملعب سان باولو، مشيرا إلى أن اللاعب الأرجنتيني اتخذ قرارا رياضيا، ولابد لجماهير نابولي إحترامه.

وأضاف أليجري، أن الفوز على نابولي سيقرب يوفنتوس كثيرا من التتويج بلقب الدوري الإيطالي، مشيرا إلى قوة المباراة وضرورة استعداد اللاعبين لإنهاء الموسم بقوة.

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التحرير

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