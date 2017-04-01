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غياب راموس وبيكيه عن لقائي الغد في الدوري الإسباني

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غياب راموس وبيكيه عن لقائي الغد في الدوري الإسباني غياب راموس وبيكيه عن لقائي الغد في الدوري الإسباني

التحرير

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، أن الثنائي الدولي الإسباني سيرجو راموس مدافع ريال مدريد، وجيرارد بيكه مدافع برشلونة، سيغيبان عن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويستضيف ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس بملعب سانتياجو برنابيو، فيما سيواجه برشلونة فريق غرناطة بملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة الـ 29، غدًا الأحد.

وقرر زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، استبعاد سيرجيو راموس، من قائمة الفريق لإراحته، عقب عودته من المشاركة مع الإسباني في فترة التوقف الدولية، وهو نفس السبب الذي جعل لويس إنريكي، يستبعد مدافعه بيكيه.

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وأضافت ماركا بأن راموس غاب عن مران الميرنجي صباح اليوم السبت، بعد أن شارك مع اللاروخا في مباراتين الأسبوع الماضي، حيث سيحصل على راحة، نظرًا لوجود عدة مواجهات مهمة هذا الشهر.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإٍسباني برصيد 65 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو، فيما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق 66 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث. 

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التحرير

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