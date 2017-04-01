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ميسي يغيب عن قائمة برشلونة في مواجهة غرناطة

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ميسي يغيب عن قائمة برشلونة في مواجهة غرناطة ميسي يغيب عن قائمة برشلونة في مواجهة غرناطة

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أعلن فريق برشلونة الإسباني قائمته للمباراة التي من المقرر أن يخوضها أمام نظيره غرناطة، غدا الأحد، لحساب الأسبوع 29 من الدوري الإسباني، حيث شهدت القائمة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويغيب ميسي عن فريقه برشلونة في مواجهة غرناطة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم في المباراة التي فاز بها النادي الكتالوني على فالنسيا 4-2 الأحد 19 مارس.

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وتلقى ميسي البطاقة الصفراء، التي يرجح أن تكون متعمدة، نتيجة احتجاجه على قرار حكم المباراة، ليغيب عن مواجهة غرناطة، ويعود بسجل نظيف قبل مواجهتي إشبيلية وريال مدريد.

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