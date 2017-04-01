راموس يرغب في الإتجاه إلى التحكيم عقب الإعتزال

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في الوقت الذي يحرص فيه الكثير من اللاعبين على الإتجاه إلى الإعلام أو التدريب عقب الإعتزال، أكد سيرجيو راموس على رغبته في إقتحام مجال التحكيم حسبما نقلت صحيفة "أس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المدافع الإسباني يرى في نفسه القدرة على السيطرة على الملعب ويحلم بالتحكيم في إنجلترا بسبب القوة البدنية الهائلة، التي تتمتع بها المباريات هناك على عكس أجواء الدوري الإسباني، إلى جانب إمتلاك الاتحاد الإنجليزي لصناع القرار القادرين على إدخال التكنولوجيا في المباريات على عكس إسبانيا.

وأضافت "أس" أن الدوري الكرواتي يجذب أنظار راموس أيضا، حيث يرغب في الوصول إلى المستوى الأول في مجال التحكيم في غضون عام واحد فقط.

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والمثير في الأمر أن مدافع برشلونة جيرارد بيكيه يرغب أيضا في دخول مجال التحكيم الذي قد يصبح مستقبلا الإتجاه السائد للاعبين عقب الإعتزال، لتتساءل الصحيفة الإسبانية عما إذا كان راموس سيرضى حينها في أن يصبح حكما مساعدا له في ظل التنافس الشديد بينهما وتواجدهما في صفوف الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.