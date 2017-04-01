في «البوندسليجا»| بايرن يسعى لتوسيع الفارق.. ودورتموند لاستعادة المركز الثالث

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يستضيف ملعب أليانز أرينا، مباراة بايرن ميونخ أمام أوجسبورج، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 3.30 عصرًا، بقيادة الحكم كريستيان دينجيرت، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين، من الدوي الألماني "بوندسليجا".

ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونخ، في تحقيق الفوز أمام أوجسبورج، لتوسيع الفارق بينه وبين لايبزيج الثاني في جدول الترتيب، ويتصدر بايرن ميونخ برصيد 62 نقطة جمعهم من 25 مباراة (فاز في 19 وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة).

في المقابل، يأمل مانويل باوم، مدرب أوجسبورج، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البفاري بعد خسارة لقاء الذهاب في عقر داره (3-1)، ويأتي أوجسبورج المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة جمعهم من 25 مباراة (7 فوز و8 تعادل و10 هزائم).

من جانبه، يستضيف لايبزيج نظيره دارم شتات، في تمام الساعة الـ 3.30 عصرًا، بقيادة الحكم باستيان دانكيرت، بملعب ريد بول أرينا.

ويسعى لايبزيج، بقيادة مديره الفني رالف هازنهاتل، في تكرار فوزه في مباراة الذهاب (2-0) أمام دارم شتات، لتقليص الفارق مع المتصدر بايرن ميونخ، ويأتي لايبزيج الصاعد حديثًا للبوندسليجا بمفاجأة هذا الموسم في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وسيخرج بوروسيا دورتموند لمواجهة نظيره شالكه، بملعب فيلتينس ارينا، بقيادة الحكم فيليكس زواير، في تمام الساعة الـ 3.30 عصرًا.

ويرغب توماس توخيل، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، في تحقيق الفوز أمام شالكه، لإستعادة المركز الثالث من (هوفنهايم الذي فاز أمس الجمعة على هيرتا برلين "3-1")، ويأتي دورتموند في المركز الرابع برصيد 46، بفارق نقطتين عن هوفنهايم الثالث صاحب الـ 48 نقطة.

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وفيما يلي جميع مباريات اليوم في الدوي الألماني "بوندسليجا":-

- فرايبورج × فيردر بريمن الساعة 3.30.

- هامبورج × كولن الساعة 3.30.

- بايرن ميونيخ × أوجسبورج الساعة 3.30.

- شالكه 04 × بوروسيا دورتموند الساعة 3.30.

- لايبزيج × دارم شتات الساعة 3.30.

- آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنغلادباخ الساعة 6.30.