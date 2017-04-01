أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تركيا: تحييد 161 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني خلال شهر

Google+ Print
تركيا: تحييد 161 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني خلال شهر تركيا: تحييد 161 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني خلال شهر

مصراوي Masrawy

حزب العمال الكردستاني

أنقرة (د ب ا)
حيدت قوى الأمن التركية في الفترة بين 27 فبراير و27 مارس الماضي، 161 عنصرا من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه).

وبحسب بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الأناضول من وزارة الداخلية، "فإن القوى الأمنية قامت بـ 980 عملية ضد منظمة (بي كيه كيه) الإرهابية خلال الفترة المذكورة، قتلت خلالها 91 عنصرا من المنظمة، واعتقلت 52، فيما قام 18 بتسليم أنفسهم".

وأضاف البيان "أنه تم سجن 51 شخصا من بين ألفين و297 مشتبها بهم في تقديم المساعدة وإيواء عناصر المنظمة الإرهابية المذكورة".

وضبط الأمن التركي في إطار مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير النظامية، 10 آلاف و279 شخصا، سُجن منهم 331 شخصا، وفق البيان.

وأوضح البيان "تم توقيف 158 شخصا للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي، و 4 آلاف و314 شخصا في إطار مكافحة منظمة "جولن" الإرهابية، سجن منهم 78 شخصا، بالإضافة إلى 73 شخصا في إطار مكافحة المنظمات الإرهابية اليسارية".

يشار إلى أن التركية تتهم منظمة جولن ، التابعة للداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في شهر يوليو الماضي، وقدمت طلبا لواشنطن لتسليمه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي