تركيا: تحييد 161 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني خلال شهر

أنقرة (د ب ا)

حيدت قوى الأمن التركية في الفترة بين 27 فبراير و27 مارس الماضي، 161 عنصرا من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه).

وبحسب بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الأناضول من وزارة الداخلية، "فإن القوى الأمنية قامت بـ 980 عملية ضد منظمة (بي كيه كيه) الإرهابية خلال الفترة المذكورة، قتلت خلالها 91 عنصرا من المنظمة، واعتقلت 52، فيما قام 18 بتسليم أنفسهم".

وأضاف البيان "أنه تم سجن 51 شخصا من بين ألفين و297 مشتبها بهم في تقديم المساعدة وإيواء عناصر المنظمة الإرهابية المذكورة".

وضبط الأمن التركي في إطار مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير النظامية، 10 آلاف و279 شخصا، سُجن منهم 331 شخصا، وفق البيان.

وأوضح البيان "تم توقيف 158 شخصا للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي، و 4 آلاف و314 شخصا في إطار مكافحة منظمة "جولن" الإرهابية، سجن منهم 78 شخصا، بالإضافة إلى 73 شخصا في إطار مكافحة المنظمات الإرهابية اليسارية".

يشار إلى أن الحكومة التركية تتهم منظمة جولن ، التابعة للداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في شهر يوليو الماضي، وقدمت طلبا لواشنطن لتسليمه.