التعاون الإسلامي تندد بالهجوم الإرهابي على سوق في باكستان

الرياض (د ب أ)

نددت منظمة التعاون الإسلامي بأشد عبارات التنديد، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في مدينة باراشينار، عاصمة مقاطعة كورام القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان، وخلف العشرات من القتلى والجرحى.

ووصف الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام للمنظمة ، ومقرها جدة، في بيان له اليوم السبت، هذا الهجوم بالعمل الإجرامي الذي استهدف مدنيين أبرياء، ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية، مشددا على موقف المنظمة الذي يندد بالعنف والإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته وبصرف النظر عن دوافعه ومسبباته.

وأعرب العثيمين عن صادق تعازيه لباكستان، حكومة وشعبا، ولأسر الضحايا الذين قضوا جراء هذه الجريمة الشنيعة، وعن تضامن المنظمة مع باكستان فيما تبذله من جهود لمكافحة التطرف والإرهاب، داعيا في ذات الوقت السلطات المعنية إلى تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء وتقديمهم إلى العدالة.

كان الهجوم في باراشينار قد اسفر عن مقتل 24شخصا ، وإصابة نحو 80 آخرين.