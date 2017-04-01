بالصور.. تشييع جثمان "المترجم" طلعت الشايب من مسقط رأسه بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي محافظة المنوفية، ظهر اليوم السبت، جنازة المترجم الكبير طلعت الشايب من مسقط رأسة بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم.

جاء تشييع الجثمان بحضور رئيس مجلس مدينة شبين الكوم محمود المرسى نائبًا عن محافظ المنوفية وعدد من زملاء الفقيد وأقاربه.

وأقام الأهالي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد من مسجد النصر بالقرية وحملوا بعدها جثمانه إلى مقابر عائلته.

وأكد هيثم الشرابى رئيس نادى الاأب بالمنوفية، أن الفقيد من أبرز المترجمين العرب، وترجم العديد من الكتب من بينها كتاب "صراع الحضارات".



واضاف، بانه أحد القامات الثقافية المهمة التي أثرت في الثقافة المصرية والعربية عن طريق ترجمته للكثير من الكتب من الإنجليزية إلى العربية.