رئيس الوزراء يوجه بإلغاء تدريس الهندسة في كليات التعليم المفتوح

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قال طارق النبراوي نقيب المهندسين، إنه التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وكان على رأس الموضوعات التي التباحث حولها، هي بدل التفرغ وكادر المهندسين، بخلاف عددًا من الملفات الخاصة بمطالب المهندسين.

وأضاف النبراوي، اليوم السبت، أن اللقاء تم بحضور المهندس محمد النمر وكيل النقابة ، كما حضر اللواء أمين عام مكتب رئيس الوزراء، وعدد من مستشاري رئيس الوزراء.

وعرض النقيب والوكيل على رئيس الوزراء، ملفًا كاملا يخص القضيتين، ويحتوي على موافقة كلًا من وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على بدل التفرغ، الذي يتم حاليا دراسته كنسبة من الأجر الوظيفي أو كقيمة مقطوعة، تمهيدًا لإصدار قرار به من رئيس الحكومة.

وتابع النقيب: "عرضنا قضية كادر المهندسين التى يعكف الآن جهاز التنظيم والإدارة على إعداد دراسة لها، تمهيدًا لتقديمها كقانون إلى مجلس النواب".

وشدد النقيب والوكيل على أن الموافقة على بدل التفرغ المقترح من نقابة المهندسين، سيساهم كثيرا فى حل مشكلة مهندسي وزارت الصحة والري والمحليات.

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كذلك عرض وفد النقابة على رئيس مجلس الوزراء رؤية النقابة بقانون "ضريبة القيمة المضافة"، مؤكدين صعوبة تطبيق هذا القانون خاصة على صغار المهندسين، ونوقش اقتراحا بأن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة مبلغا مقطوعا، على أن يتم تحصيله من الأعمال التى يعتمدها المهندس من النقابة، وهو ما تم على أساسه تشكيل لجنة من وزارة المالية ونقابة المهندسين لوضع القواعد اللازمة للتنفيذ.

كما عرض النقيب والوكيل على رئيس مجلس الوزراء قضية لجوء شركة "المقاولون العرب" إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية تمنع النقابة من تحصيل التمغة الهندسية على الأعمال التى تقوم بها الشركة، وأكد رئيس الوزراء رفضه التام للإجراءات التى اتخذتها الشركة، كما وجه وزير الإسكان بوقف الإجراءات التى اتخذتها الشركة وسداد كافة مستحقات النقابة.

كما عرض الوفد قضية التعليم المفتوح، وخاصة موقف كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية التى تصر على تعليم الهندسة المعمارية بنظام التعليم المفتوح وهو غير كافًا لتأهيل مهندس معتمد، الآمر الذى دفع مجلس نقابة المهندسين إلى رفض قبول خريجى التعليم المفتوح كأعضاء بالنقابة.

وفى هذا أكد رئيس مجلس الوزراء على دعمه الكامل للنقابة فى الحفاظ على المهنة وجودة التعليم، وأجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير التعليم العالى متحدثا معه فى هذا الشأن، ليؤكد الوزير على إنهاء نظام التعليم المفتوح فى كليات الهندسة، كما وعد بالعمل على التنسيق مع المجلس الأعلى لاتخاذ إجراءات لحل المشكلة.