أقباط من أجل الوطن: دعم زيارة السيسي لأمريكا «واجب وطني»

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دعا «الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن»، اليوم السبت، المصريين المقيمين في الولايات المتحدة للتواجد بكثافة أمام البيت الأبيض لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وذكر البيان الصادر اليوم، أن الدعوة للتواجد أمام البيت الأبيض ودعم الرئيس السيسي «دور وطني يجب أن يقوم به كل مصري من أجل إظهار الصورة الحقيقية للوضع داخل مصر».

وقال كريم كمال مؤسس الاتحاد والباحث في الشأن السياسي والقبطي، إنه أجرى تحركات كثيفة واتصالات مستمرة مع القيادات المصرية الوطنية المقيمة في الولايات المتحدة. وأضاف: «لمسنا من أغلب المصريين المقيمين في أمريكا حبهم الجارف لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي».