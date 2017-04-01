نائب بـ«إسكان البرلمان» لـ«محافظ بني سويف»: لسنا في معركة

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رد النائب عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، على تصريحات محافظ بنى سويف الأخيرة، قائلا: "لسنا في معركة فيها كاسب وخاسر ولا يهمني أن أكون منتصرا، وانتصاري الحقيقي هي عودة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ محور عدلي منصور وإنجازه في 18 شهر وتحقيق حلم أهالي بنى سويف.

وأوضح النائب قائلا "البرلمان ولجنة الإسكان طبقا للائحة، لا تتعاملان ولا تستدعيان إلا الوزراء أو من ينيبهم الوزير للرد، وطلب اللجنة من وزير التنمية حضور المحافظ كان لإظهار الحقيقة كاملة، وتقديم دفوعه التي رفض على مدار أكثر من شهر الرد أو الحضور سواء باستدعاء اللجنة له أو اتهامات وسائل الإعلام له"، متسائلا:"لماذا الرد والمؤتمرات الصحفية الآن بعد صدور توصية اللجنة بإقالته، بعد كل هذا الصمت ألم يكن خوفا من الوقوع في الخطأ وترتيب كلمات "معسولة"، للرد وقد تم من قبل إلغاء لجان كثيرة لعدم حضور الوزير شخصيا لأن المجلس لا يستدعى موظفين طبقا للائحة".

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وتابع: "المحافظ دائما يتحدث أن القانون يطبق على الجميع"، متسائلا:" كيف يتم إسناد مشروع تكلفته 800 مليون لشركتين قطاع خاص بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات ويوقع على المحضر؟"، رغم سؤالي له وقتها هل وقعت على شيء فرد بـ "لا".