«المحافظين»: نسعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لمصنع «لاكتو مصر»

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قرر حزب المحافظين بالترتيب مع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مصنع "لاكتو مصر"، والذي تمتلك فيه شركة أكديما نسبة 2% وذلك في ظل المعلومات المتضاربة بين وزارة الصحة وشعبة الصيادلة واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات الرسمية وغير الرسمية.

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وأضاف الحزب، أنه في ظل توافر معلومات بأن المصنع المشار إليه لا ينتج ألبان أطفال منذ حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة في 2009 بوقف المصنع، وقبلها توقف الإنتاج من 2005 الي 2007 بسبب الاشتراطات الفنية، وكذلك استبيان أن شهادة الiso الحاصل عليها المصنع متعلقة بجودة المنتج من عدمه، لذا استوجب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.