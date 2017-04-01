رئيس لجنة الإسكان يستنكر تصريحات محافظ بني سويف بشأن واقعة «إهدار المال العام»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان لم يعطيا الحق لمحافظ بني سويف، بالرد على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس في الصحف، ويتجاهل دعوة الحضور التي وجهت له أكثر من مرة من قبل لجنة الإسكان، للرد على طلبات الإحاطة أمام اللجنة.

وأضاف والي في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه خالف بذلك نص المادة (136) من الدستور التي نصت على «حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس»، وكذلك المادة (61) من لائحة مجلس النواب التي نصت على «حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها».

وأوضح أن لجنة الإسكان، ليست بصدد معركة أو خصومة مع المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الذي وُجهت له الدعوة أكثر من مرة لحضور اجتماع لجنة الإسكان للرد على طلبات الإحاطة المحالة للجنة والموجهة إليه من نواب محافظته، ولكنه أصر على عدم الحضور وتم تأجيل مناقشة هذا الموضوع أكثر من مرة.

وأشار إلى أنه أدى إلى استياء وغضب النواب لعدم احترامه لدعوة البرلمان المنتخب من الشعب، معتبرين ذلك استهانة بمجلس النواب، والدليل على ذلك أنه سريعا ما أقدم على تصريحات صحفية لتبرير موقفه بالصحف والرد على لجنة الإسكان من خلال الصحف، في حين أن هذه التصريحات لا طائل منها أمام الرأي العام الذي تبين له أنه تم إهدار مال عام بالفعل من قبل محافظة بني سويف، في تنفيذ أحد المشروعات القومية بالمحافظة.

وأضاف أنه جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الإسكان لطلب إحاطة بشأن وجود شبهة فساد مالي في تنفيذ مشروع محور المستشار عدلي منصور، المقدم من النائب عاطف عبد الجواد عن محافظة بني سويف والذي أثبت للجنة فى طلبه بالمستندات وجود شبهة إهدار مال عام من جانب المحافظة.

شاهد أيضا

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقعت بروتوكولا مع محافظة بني سويف لإنشاء محور عدلي منصور بمبلغ 500 مليون جنيه قبل تعويم الجنيه، وبعد تولي المهندس شريف حبيب منصب محافظ بني سويف، تم إسناد المشروع لشركتين قطاع خاص بمبلغ 800 مليون جنيه.

وأشار والي إلى أنه بعد أن تأكد للجنة من خلال دورها الرقابي وجود شبهة إهدار المال العام تقدمت بطلب إتهام للدكتور رئيس مجلس النواب وفقاً لنص المادة (263) من الفصل العاشر باللائحة، ضد محافظ بني سويف لإهداره المال العام، مبينًا بطلبها الأفعال التي بنس عليها الاتهام والأسباب التي يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤديه، وذلك لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

ولفت إلى أن لجنة الإسكان لا تبغى إلا الصالح العام ودورها الرقابي في المقام الأول هو الحفاظ على المال العام وعدم إهداره من قبل أية جهة مهما كانت، ومن خلال هذا الدور، فلكل نائب الحق أن يتابع ما يتم تنفيذه في محافظته من مشروعات ويستخدم وسائل الرقابة التي كفلها له الدستور ولائحة المجلس، والتي تبين من خلالها ذلك للنائب عاطف عبد الجواد ألا وهي وجود شبهة إهدار للمال العام في تنفيذ مشروع محور المستشار عدلي منصور بمحافظة بني سويف، وبناء عليه تقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن.

وقال إن اللجنة تربأ بنفسها الدخول في مناقشات خارج نطاق عملها والتي لا طائل منها لأنها انتهت من مناقشة هذا الأمر، وأوصت بإحالة الموضوع برمته للتحقيق وعلى المحافظ أن يثبت براءته أمام الجهة المحققة، ويقف عن ممارساته الإعلامية لحين تبرئة نفسه أمام جهات التحقيق.