حدائق القاهرة بالمجان بمناسبة يوم اليتيم

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أصدر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، تعليماته بفتح جميع الحدائق العامة والمتميزة التابعة للهيئة بالمجان أمام دور الأيتام والجمعيات الخيرية المعنية بتقديم الرعاية للأيتام، بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، والذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام.

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وأوضح المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة أنه سيتم السماح لفرق موسيقى الهواة والفرق الفنية بتقديم فقرات فنية ومسرح الأراجوزات والعروض الخاصة بالأطفال بجميع الحدائق، بالإضافة إلى الفرق التي سيتم استضافتها مع الجمعيات ودور الأيتام.