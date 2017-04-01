علاء عبد النبي يطالب بسن تشريعات جادة لمواجهة التحرش

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طالب النائب علاء عبد النبي عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بالعمل على سن تشريعات جادة وحاسمة تجاه ظاهرة التحرش الجنسي من جانب الشباب في العديد من أماكن الزحام ووسائل المواصلات.

وقال في بيان، اليوم السبت، إنها «ظاهرة وحشية لا تمت لأخلاقيات المجتمع المصري بصلة، وتعبر عن خسة ودناءة غير مسبوقة، ما يقتضي وقفة حاسمة من جانب مجلس النواب للتصدي بتشريعات رادعة لمن تسول له نفسه الإعتداء على النساء والفتيات».

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وأضاف أنه يرفض تماما حادثة التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق، ويعتبرها جريمة مكتملة الأركان تقتضي تقديم كل من انتهك عرض هذه الفتاة لفظيا وجسديا إلى محاكمة عاجلة ليكون عبرة لغيره.

ونوه إلى أن ظاهرة التحرش الجنسي استفحلت خلال السنوات الأخيرة، ولابد من التصدي الحاسم لها للقضاء عليها بعدما أصبحت وصمة عار على جبين القائمين بها.