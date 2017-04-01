حماية المستهلك يصدر 85 قرارًا ملزمًا لشركات السيارات والسلع المعمرة

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قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 119 أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 85 شكوى.

وأوضح يعقوب أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراره في 61 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها، حيث أصدر 22 قرارا بالإصلاح، و18 قرارا بالاستبدال، و5 قرارات بالاسترجاع، و16 قرارا بتسليم السلع بالسعر المتفق عليه.

وأصدر المجلس 24 قرارا في شكاوى السيارات، حيث أصدر المجلس 13 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين تمام الإصلاح أو 300 كقيمة إيجارية عن اليوم الواحد، و1 قرار ملزم لإحدى شركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع أو الإصلاح لشكويين للسيارات المعيبة محل الشكوى.

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كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص ثلاث سيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة، كما أصدر قرارين بإحالة إحدى الشكاوى للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.

