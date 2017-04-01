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بالصور.. هذه الخدع تفقد الوزن دون "ريجيم"

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مصراوي Masrawy

كتبت - هاجر حاتم:

فقدان الوزن أمر صعب بالنسبة للبعض، خاصًة هؤلاء من يعشقون الطعام بشدة، ولكن مع ذلك هناك بعض الأمور أو الخدع، التي تقوم بها تجعلك تفقد وزنك دون أن تشعر، ودون أن تتبع أي حمية غذائية، نستعرضها لك وفقًا لما ذكره موقع "brightside".

- تنفس بعمق

تنفس بعمق

التنفس بعمق يحسن نشاط الدورة الدموية، بالإضافة إلى زيادة كمية الأكسجين في الجسم، التي تساعد على تحسين "الميتابوليزم" وهي عملية التمثيل الغذائي، المسؤولة عن الحرق.

- الخضراوات في الإفطار

الخضراوات في الإفطار

وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، لأنه يمد الجسم بـ 25 % من الطاقة التي يحتاجها، لهذا إذا كانت هذه الوجبة صحية قدر الإمكان فإنها ستمدك بالطاقة باقي اليوم، وبالتالي تقلل الإحساس بالشبع.

- تناول الوجبات الحارة

تناول الوجبات الحارة

الوجبات التي تحتوي على الفلفل الحار، تساعد كثيرًا في عملية الحرق، كما أنها تمد الجسم بالطاقة، وتشعرك بالشبع لفترة طويلة.

- الوجبات المقلية

الوجبات المقلية

بالرغم من أنه يُفضل أن تبتعد عن هذه الوجبات، ولكن إن لزم الأمر، أحضر "أوراق مجففة" للتخلص قدر الإمكان من الزيوت العالقة في هذه الأكلات.

-تناول وجبتك أمام المرآة

تناول وجبتك أمام المرآة

هذا سيجعلك تأخذ فكرة عن حالتك وأنت تتناول الطعام، خاصًة إن كنت تتناول الطعام بسرعة، هذا سيجعلك تحسن من مظهرك أمام نفسك، وتتناول الطعام بشكل أفضل.

- السلم

السلم

المصاعد الكهربائية أصبحت هي البديل الرئيسي عن "السلالم"، ولكن إن كنت ترغب بالفعل في إنقاص وزنك عليك معاودة طلوع "السلالم" مرة أخرى، فهذا من شأنه أن يحرق الكثير من السعرات الحرارية.

- كوب ماء قبل وجبتك

كوب ماء قبل وجبتك

وذلك سيجعلك تتناول كمية أقل من الطعام.

- "الاسترتش"

تمارين "الاسترتش" هي تلك التي تشبه ما تقوم بها فور استيقاظك من النوم، حافظ على القيام بها بشكل يومي، فهي تساعدك في الحصول على جسد رشيق وممشوق.

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مصراوي Masrawy

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