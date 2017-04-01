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موقع أف بي آي يعيد نشر صور ضرب البنتاغون في هجمات سبتمبر بعد اختفائها

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مصراوي Masrawy

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استخدمت خراطيم المياه المحمولة على عربات الاطفاء للسيطرة على الحريقاستخدمت خراطيم المياه المحمولة على عربات الاطفاء للسيطرة على الحريق

تظهر في هذه الصورة التي تحمل عنوان خارج مبنى البنتاغون حفارة تحمل علما أمريكيا ممزقاتظهر في هذه الصورة التي تحمل عنوان خارج مبنى البنتاغون حفارة تحمل علما أمريكيا ممزقا

سميت هذه الصورة استجابة طوارئ البنتاغونسميت هذه الصورة استجابة طوارئ البنتاغون

سميت هذه الصورة نظرة الى البناغون من أعلىسميت هذه الصورة نظرة الى البناغون من أعلى

فرق بحث وانقاذ تفحص موقع الاصطدامفرق بحث وانقاذ تفحص موقع الاصطدام

محققون يجرفون الرماد بعد اطفاء الحريق داخل المبنىمحققون يجرفون الرماد بعد اطفاء الحريق داخل المبنى

وجاءت هذه الصورة تحت العنوان نفسه حطام في البنتاغونوجاءت هذه الصورة تحت العنوان نفسه حطام في البنتاغون

حملت هذه الصورة من الصور التي نشرها مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي عنوان حطام في البنتاغونحملت هذه الصورة من الصور التي نشرها مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي عنوان حطام في البنتاغون

لندن (بي بي سي)
أعاد موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (أف بي آي) نشر صور التقطت بعد الهجوم على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بعد ست سنوات من اطلاقها للمرة الأولى.

وتُظهر الصور، وعددها 27 صورة، فرق الإطفاء تكافح لإطفاء الحريق، فضلا عن فرق الانقاذ والمحققين وهم يبحثون في الأنقاض.

وكانت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية في الرحلة 77، المتوجهة من فرجينيا إلى لوس انجليس، اصطدمت بمبنى البنتاغون في حدود الساعة 9.37 بالتوقيت المحلي.

وقالت السلطات الأمريكية إن الطائرة ضربت موضعا بين الطابقين الأول والثاني من المبنى، ما أسفر عن مقتل 184 شخصا.

وكان يعتقد أن الصور نشرت للمرة الأولى بسبب التاريخ الجديد الذي ظهر عليها، ولكن جيليان ستيكيلس، المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، قالت إن الصور سبق أن نشرت للمرة الأولى على الانترنت في 2011.

وأضافت أن خللا فنيا أدى إلى اختفاء هذه الصور من الموقع لفترة غير محددة من الزمن.

وقد استعيدت الصور في الأيام الاخيرة، ونشرت من جديد لمشاهدة الجمهور، بعد أن اكتشف المكتب أمر اختفائها عن الموقع، بحسب المتحدثة.
استجابة الطوارئ

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