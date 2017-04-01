ميركل تنصح اللاجئين بالعيش في ريف ألمانيا

برلين (د ب أ)

ذكرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن اللاجئين الذين يتطلعون لبناء حياة في ألمانيا، يتعين أن يكونوا منفتحين للعيش في المناطق الأقل كثافة سكانية والمناطق الريفية، بدلا من المدن الكبرى وإظهار حب الاستطلاع بعض الشيء بشأن الثقافة الألمانية.

وقالت ميركل، في مقطع فيديو أسبوعي "نتوقع أن يتبع هؤلاء الذين يأتون إلى هنا قوانينا، وأن يكون لديهم حب استطلاع بعض الشيء، فيما يتعلق بحياتنا".

وكانت ألمانيا قد استقبلت أكثر من مليون مهاجر ولاجئي منذ عام 2015، وتتعامل منذ ذلك الحين مع ضغوط سياسية واجتماعية، تتعلق بدمج الوافدين الجدد في مختلف أنحاء البلاد.

وأقرت ميركل بأن الكثير من المهاجرين يفضلون العيش في المدن الكبرى، لكنهم يجدون أن الاقامة هناك غالبا ما تكون صعبة.

وتابعت ميركل "بالتالي أنصح (اللاجئين) بالإقامة في المناطق الريفية.. حيث أنها ربما تكون للوهلة الأولى غير جذابة. ونظرا لأنه غالبا في تلك المناطق، يمكن أن يعتني الناس بشكل أفضل بمصالح اللاجئين ودمجهم".

وأضافت ميركل أن الوافدين الجدد إلى ألمانيا، يتعين أن يتبنوا "قيم هذا البلد، القائمة على التسامح والانفتاح والحرية الدينية وحرية التعبير".