أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ميركل تنصح اللاجئين بالعيش في ريف ألمانيا

Google+ Print
ميركل تنصح اللاجئين بالعيش في ريف ألمانيا ميركل تنصح اللاجئين بالعيش في ريف ألمانيا

مصراوي Masrawy

اللاجئين بالمانيا

برلين (د ب أ)

ذكرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن اللاجئين الذين يتطلعون لبناء حياة في ألمانيا، يتعين أن يكونوا منفتحين للعيش في المناطق الأقل كثافة سكانية والمناطق الريفية، بدلا من المدن الكبرى وإظهار حب الاستطلاع بعض الشيء بشأن الثقافة الألمانية.

وقالت ميركل، في مقطع أسبوعي "نتوقع أن يتبع هؤلاء الذين يأتون إلى هنا قوانينا، وأن يكون لديهم حب استطلاع بعض الشيء، فيما يتعلق بحياتنا".

وكانت ألمانيا قد استقبلت أكثر من مليون مهاجر ولاجئي منذ عام 2015، وتتعامل منذ ذلك الحين مع ضغوط سياسية واجتماعية، تتعلق بدمج الوافدين الجدد في مختلف أنحاء البلاد.

وأقرت ميركل بأن الكثير من المهاجرين يفضلون العيش في المدن الكبرى، لكنهم يجدون أن الاقامة هناك غالبا ما تكون صعبة.

وتابعت ميركل "بالتالي أنصح (اللاجئين) بالإقامة في المناطق الريفية.. حيث أنها ربما تكون للوهلة الأولى غير جذابة. ونظرا لأنه غالبا في تلك المناطق، يمكن أن يعتني الناس بشكل أفضل بمصالح اللاجئين ودمجهم".

وأضافت ميركل أن الوافدين الجدد إلى ألمانيا، يتعين أن يتبنوا "قيم هذا البلد، القائمة على التسامح والانفتاح والحرية الدينية وحرية التعبير".

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية

فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية