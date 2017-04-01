بالصور.. ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة ‏لتنشيط السياحة بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شارك نحو ٣٠٠ شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بأسيوط، اليوم السبت، في ماراثون لتنشيط السياحة الداخلية الذى نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة تحت شعار " السياحة للجميع " .

وقال عثمان الحسينى، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، في تصريح صحفي، إن الماراثون شارك فيه ٣٠٠ شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة وتحديدًا ٤ إعاقات هى المكفوفين، والصم والبكم، والحركية، والسمعية، ضمن توصية منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أنه جرى تسليم ٨ كئوس للفائزين فى مسابقات "سباق ١٠٠ متر للبنين والبنات ودفع الجلة ومسابقة سباق ٤٠٠ متر".