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بالصور.. ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة ‏لتنشيط السياحة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (1)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (1)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (2)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (2)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (3)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (3)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (4)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (4)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (5)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (5)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (6)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (6)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (7)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (7)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (8)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (8)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (9)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (9)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (10)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (10)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (11)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (11)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (12)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (12)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (13)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (13)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (14)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (14)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (15)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (15)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (16)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (16)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (17)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (17)

ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (18)ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (18)

أسيوط - أسامة صديق:

شارك نحو ٣٠٠ شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بأسيوط، اليوم السبت، في ماراثون لتنشيط السياحة الداخلية الذى نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة تحت شعار " السياحة للجميع " .

وقال عثمان الحسينى، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، في تصريح صحفي، إن الماراثون شارك فيه ٣٠٠ شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة وتحديدًا ٤ إعاقات هى المكفوفين، والصم والبكم، والحركية، والسمعية، ضمن توصية منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح أنه جرى تسليم ٨ كئوس للفائزين فى مسابقات "سباق ١٠٠ متر للبنين والبنات ودفع الجلة ومسابقة سباق ٤٠٠ متر". 

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