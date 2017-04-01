بالصور.. مطرانية المنيا تُكرم "سيدة الكرم"

مصراوي Masrawy

المنيا ــ ريمون الراوي:

نظمت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، حفلًا لتكريم الأم المثالية بكنيسة السيدة العذراء بالفكرية سعاد ثابت المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الكرم" .

وسلم الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا "سيدة الكرم" شهادة تقدير من المطرانية، وأخرى خصصتها المفوضية الدولية لأصدقاء الأمم المتحدة.

وقال مصدر كنسي بمطرانية المنيا لـ"مصراوي" أن تكريم المطرانية لسعاد ثابت كأم مثالية عن قريتها، رسالة لكل سيدة تعرضت لمحنة أو تجربة قاسية.

وأضاف:"تقدير سعاد بالتحديد يهدف لتوجيه رسالة لها ولكل أم أن تمزيق ونزع الملابس لا يستطيع أن يعري دور الأم في نظر أبنائها فهي مستورة دائما بفضيلتها وتقواها".