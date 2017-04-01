نائبة عن واقعة "التحرش الجنسي" بالزقازيق: لاتمت بصلة لأخلاقيات المجتمع المصري

كتب- أحمد علي:

استنكرت النائبة سعاد المصري- عضو مجلس النواب، حادثة التحرش الجماعي لفتاة الزقازيق، مؤكدةً أنه حادث "همجي" بعيد تمامًا عن أخلاقيات المجتمع المصري ويدُل على خسة وندالة غير مسبوقة، على حد وصفها.

وأكدت النائبة - في بيانها الصادر اليوم السبت - أن حادثة التحرش الجماعي بالزقازيق - والتي وقعت من جانب أكثر من 12 شابًا بحق فتاة صغيرة، مما أدى لتدخل الشرطة - تستدعي تشريعات عاجلة من جانب مجلس النواب، وذلك للتصدي لجريمة التحرش الجنسي التي أصبحت وباءً في المجتمع.

ولفتت "المصري" إلى أن ظاهرة التحرش الجنسي، وللأسف الشديد أضحت ظاهرة مصرية بامتياز خلال السنوات الماضية، خاصةً في المواسم والأعياد وغيرها، وهو ما يحتاج إلى تدخلات عاجلة من جانب كافة وسائل الإعلام للتنبيه بخطورة الظاهرة.

وأردفت: "كما تستدعي قيام وزارة الأوقاف بتوجيه آئمة المساجد لنقد هذه الظاهرة والتنبيه إلى أنها بعيدة تمامًا عن الدين والأخلاق، ولا تعبر أبدًا عن أخلاقيات المجتمع المصري على الإطلاق"، على حد قولها.