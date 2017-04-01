الخارجية تطلق غدا تقريرا عن "صمود اللاجئين السوريين"

القاهرة (أ ش أ)

تعتزم وزارة الخارجية غدا الأحد إطلاق تقرير "خطة الاستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين" تحت رعاية سامح شكري وزير الخارجية.

ويرأس جلسة الإطلاق السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، بمشاركة المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، والوزارات المصرية المعنية، وسفراء الدول المانحة، وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني، وبعض الاكاديميين.