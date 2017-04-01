كوبر يطالب فتحي بضبط النفس وعدم الحديث عن الأهلي

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طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، بعدم الحديث عن ناديه مجددًا داخل معسكر المنتخب.

وأكد كوبر للاعب أنه قرر منع اللاعبين من التحدث عن الأندية داخل معسكر المنتخب، مبديًا غضبه الشديد من تصريحات فتحي ضد الأهلي خلال المعسكر الأخير استعدادًا للقاء توجو الودي.

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وفي سياق آخر أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن سام مرسي لاعب مصر المحترف في ويجان الإنجليزي لم يحصل على الجنسية المصرية بعد.

وقال لهيطة في تصريحات صحفية، إن اللاعب ينتظر موافقة الأمانة العامة على منحه الإعفاء النهائي من التجنيد، حتى يتسنى له استخراج جواز السفر المصري.