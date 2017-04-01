كلوب يوجه رسالة إلى إيفرتون قبل بداية المباراة

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وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي إيفرتون، والجهاز الفني، قبل قدومهم إلى ملعب آنفيلد، في إطار المباراة التي ستجمعهم لحساب قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في رسالته قبل المباراة: "أود أن أعبر عن تحياتي وتمنياتي بالشفاء العاجل لكولمان" في لفتة إنسانية من المدرب الألماني لتمنيه الشفاء لمدافع التوفيز الذي كُسرت ساقه في مباراة سابقة ولن يعود للملاعب سوى الموسم القادم.

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ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري، برصيد 56 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 50 نقطة.