«لوكاكو» يقود هجوم إيفرتون أمام ليفربول

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، والهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق إيفرتون، عن تشكيلة الفريقين، في مباراة اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، في إطار الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

ليفربول:

حراسة المرمى: مينيولية

خط الدفاع: كلاين - ماتيب - لوفرين - ميلنر

خط الوسط: لوكاس - تشان - فينالدوم

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خط الهجوم: ماني - فيرمينو - كوتينيو

إيفرتون:

حراسة المرمى: جويل روبلز

خط الدفاع: هولجيت - ويليامز - جاكيلكا - بنينجتون - بينس

خط الوسط: ادريسا جاي - ديفيس - باركلي - كلويفرت لوين

خط الهجوم: لوكاكو