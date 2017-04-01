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مباحث الجيزة تحبط تخطيط عاطلين لترويج "الاستروكس" المخدر ببولاق

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مباحث الجيزة تحبط تخطيط عاطلين لترويج "الاستروكس" المخدر ببولاق مباحث الجيزة تحبط تخطيط عاطلين لترويج "الاستروكس" المخدر ببولاق

مصراوي Masrawy

عقار الاستروكس المخدر

كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من إحباط محاولة عاطلين لترويج المواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وردت معلومات للواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بأن "أحمد فينو"، 27 عاما، و"حسن الخضير"، 28 عاما، عاطلين، يتاجران في المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث غرب الجيزة، والعقيد طارق حمزة، مفتش المباحث، من ضبط المتهمين، وبحوزتهما 1000 جرام من نبات يشبه مادة الاستروكس، و4 آلاف و500 جنيه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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