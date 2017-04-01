"علقة ساخنة" لبائع متجول بعد ضبطه في مسكن ربة منزل بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقن عدد من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز ديرب نجم في الشرقية، اليوم السبت، بائع متجول، علقة ساخنة، بعد ضبطه مع سيدة بمسكنها بالقرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغًا من عدد من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة المركز، يفيد بالتحفظ على بائع متجول، من محافظة المنيا، بأحد المنازل بالقرية، بعد ضبطه مع زوجة بمسكنها.

وتبين من التحريات الأولية، تواجد "رامي.ج.ل" 32 عامًا، بائع متجول، من مركز ملوي بمحافظة المنيا، داخل مسكن "ف.الـ.م" 31 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة.

وأشارت التحريات، إلى أن الزوجة تعيش بمفردها مع أطفالها، وزوجها يعمل بدولة بالخارج، وفور علم شقيقه بدخول البائع المسكن، وبعد علمه بتردده عليها بالقرية كل فترة لبيع منتجات السجاد اليدوي، دخل عليهم وبصحبته أهالي وأبرحوه ضربًا.

جرى التحفظ على البائع، وحرر عدد من الأهالي، محضرًا بالواقعة ضد البائع والزوجة، وجرى التحفظ عليهما للعرض على النيابة العامة.