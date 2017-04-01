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أنيسة حسونة تُطالب بالبث المباشر لجلسات البرلمان

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أنيسة حسونة تُطالب بالبث المباشر لجلسات البرلمان أنيسة حسونة تُطالب بالبث المباشر لجلسات البرلمان

مصراوي Masrawy

النائبة أنيسة حسونة

كتب- أحمد علي:

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بضرورة بث جلسات النواب على الهواء مباشرةً أثناء انعقادها، وذلك من منطلق "أن الناس تصدق ما ترى وليس ما ينقل لها متأخرًا".

وأكدت "حسونة" - في بيانها الصادر السبت - أن الناخبين يؤمنون أن أعضاء مجلس النواب مسئولون أمامهم، ويجب أن يقدموا كشف حساب عن مناقشاتهم وأعمالهم على أساس من الشفافية، مشيرةً إلى أن البث المباشر سيقوي روابط الثقة والشفافية بين النواب والمواطنين، وسيعمل على كشف المزيد من الحقائق التي تدور خلال الجلسات.

وأردف عضو مجلس النواب: "البث سيجعل النواب أكثر مسئولية عما يقولونه ويفعلونه أثناء الجلسة في حال علمه أنها تذاع على الهواء"، لافتةً إلى أن بث الجلسات على الهواء مباشرةً سيكون له جوانب إيجابية كثيرة في نفوس المواطنين.​

 

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